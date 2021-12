La capolista Monteponi cerca la “decima” vittoria consecutiva sul campo del Quartu 2000

Nei due anticipi dell’11ª giornata del girone A del campionato di Promozione regionale, il Cortoghiana ha superato il La Palma Monte Urpinu con un goal di Iesu, Gonnosfanadiga-Atletico Cagliari è terminato in parità 1 a 1, con goal di Amorati per l’Atletico Cagliari e Pinna per il Gonnosfanadiga.

Oggi si giocano le altre cinque partite. La capolista Monteponi, in vetta a punteggio pieno con 27 punti in 9 partite giocate (deve recuperare la partita casalinga con la Pro Sigma Cagliari), gioca sul campo del Quartu 2000. Il Villasimius, prima inseguitrice, gioca sul campo del Selargius.

Il Villamassargia gioca sul campo della Pro Sigma, la Fermassenti cerca di confermare i recenti segnali di crescita, nel confronto casalingo con l’Andromeda.

L’Atletico Narcao, infine, cercherà di interrompere la lunga serie negativa di sette sconfitte consecutive, sul difficile campo dell’Orrolese.