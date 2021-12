La sospensione temporanea del servizio di guardia medica a Carbonia si riduce a 24 ore

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota con la quale comunica che, come da aggiornamento odierno rispetto alla comunicazione precedentemente ricevuta da Ats Sardegna Assl Carbonia – Distretto Socio-Sanitario Carbonia, la temporanea sospensione del turno di servizio di Guardia medica a Carbonia si riduce a 24 ore.

Per ciò che concerne quindi la sede cittadina di Piazza Cagliari, il servizio non sarà garantito dalle ore 8.00 di sabato 1 gennaio 2021 fino alle ore 8.00 di domenica 2 gennaio 2022. Venerdì 31 sarà regolarmente operativo e non sospeso, come da precedente comunicazione.

Mentre per quanto riguarda la Guardia medica di Cortoghiana, la comunicazione resta invariata: la sede di via Magaldi, 2 sarà chiusa dalle ore 1000 di venerdì 31 dicembre 2021 fino alle ore 8.00 di sabato 1 gennaio 2022. Dalle ore 8.00 di sabato 1 gennaio 2022, il servizio tornerà ad essere regolarmente operativo.

In caso di necessità ci si può rivolgere alla guardia medica di Bacu Abis in Piazza Lamarmora, 1 oppure, se necessario, al Servizio di Pronto Soccorso ospedaliero o al 118.