Oltre 1.300 fluminesi si sono sottoposti allo screening di massa richiesto dal sindaco Marco Corrias

«Una straordinaria prova di serietà e di responsabilità dei fluminesi, che in oltre 1.300 (mille trecento) hanno sfidato con pazienza e tenacia la tempesta di pioggia e vento pur di sottoporsi al tampone di massa. Un grazie enorme a tutte le operatrici e operatori dell’Igiene pubblica e di Usca per l’eccellente professionalità dimostrata. Un particolare, grandissimo ringraziamento da parte di tutta la comunità ai volontari della Protezione civile di Fluminimaggiore, ai nostri fantastici operai comunali, ai due agenti della polizia locale e a tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato a rendere unica questa giornata di grande civiltà.»

Lo ha scritto nel suo profilo Facebook, il sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias, che aveva chiesto all’Ats/Igiene Pubblica uno screening di massa (tamponi molecolari per tutta la popolazione) presso la palestra della scuola elementare, dopo l’accertamento di oltre cento casi di positività al Covid-19 tra i cittadini residenti che hanno determinato il ritorno del paese in zona rossa per dieci giorni.

Foto dal profilo Facebook del sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias.