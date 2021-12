Torna “Shopping a Quartu: Il Natale è vicino. Come i tuoi negozi!”

Ritorna a Quartu Sant’Elena la campagna di sensibilizzazione e di sostegno alle attività commerciali quartesi “Shopping a Quartu: Il Natale è vicino. Come i tuoi negozi!”.

«Quest’anno abbiamo voluto rilanciare rispetto al Natale 2020 costruendo una serie di azioni coordinate sia sul fronte dell’animazione che della comunicazione, capaci di dare più forza al nostro messaggio e di convergere sullo stesso obiettivo: far rinascere la nostra città – ha sottolineato l’assessora delle Attività Produttive, Rossana Perra -. Con la campagna Shopping a Quartu intendiamo proporre una riflessione e una chiamata all’azione di ogni singolo cittadino. Ciascuno con le sue scelte può fare la differenza. Contribuire con i propri acquisti a mantenere vivo il tessuto commerciale quartese significa mantenere qui servizi importanti e garantire opportunità che aiutano la città a migliorare e a diventare più bella e più attrattiva.»

In giro per il centro storico stasera sono previste anche tante altre attività collaterali: “Melodie in Movimento”, spettacolo itinerante fra musica, costumi e colori. Torna anche l’Ape Calessino in tour in via Fiume e via Portogallo, altra zona della città ricompresa quest’anno nelle iniziative di animazione dedicate al Natale.

Antonio Caria