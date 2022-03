A Pozzomaggiore si chiude il tour de force della Villacidrese

Terza partita nel giro di una settimana per la Villacidrese, che chiude a Pozzomaggiore il tour de force nella trasferta contro il Bosa valida per la 28ª giornata del campionato di Eccellenza. Dopo la sconfitta contro l’Ossese, mercoledì è arrivato il successo sulla capolista Ilvamaddalena per 2-1 grazie alla doppietta di Alessio Figos.

Una vittoria che ha galvanizzato la squadra di mister Graziano Mannu: «Sì, ci dà una carica in più – afferma Manuel Porru – anche se a prescindere dai risultati sappiamo di essere una bella squadra che può stare tranquillamente nelle prime posizioni in classifica».

Dopo aver affrontato due delle pretendenti alla vittoria del campionato, la squadra di Graziano Mannu se la vedrà domani contro un Bosa che ha guadagnato un discreto margine sulla zona playout, nonostante le recenti due sconfitte contro Guspini e Li Punti. Dall’altra parte la Villacidrese arriva carica, ma anche con meno riposo sulle gambe: «Sicuramente un po’ di stanchezza c’è – prosegue Manuel Porru – però la carica e la voglia di fare bene prevale».

Dal punto di vista personale, l’esterno della Villacidrese proverà ad essere un fattore in questo finale di stagione: «Mi sarebbe piaciuto fare un campionato da protagonista, acquisire più continuità e avere più occasioni per dimostrare le mie qualità. Mi accontento però delle opportunità che ho per dare sempre il massimo. Gli infortuni non mi sono stati lontano in questa stagione, ma non mi arrendo», conclude Manuel Porru.

Il calcio d’inizio di Bosa-Villacidrese è in programma domani pomeriggio, alle ore 15.00, allo stadio comunale di Pozzomaggiore. Arbitrerà la partita Andrea Pani di Sassari con gli assistenti Alessandro Ventuleddu di Sassari ed Antonio Carbini di Olbia.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 16.00, sulla pagina Facebook della Villacidrese Calcio, grazie alla produzione del media partner Directa Sport Live TV.