Lunedì 14 marzo, il Circolo soci Euralcoop ospiterà un incontro con il critico d’arte Daniele Lastretti

Lunedì 14 marzo, alle 16.30, il Circolo soci Euralcoop, in piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà un incontro con il critico d’arte Daniele Lastretti, organizzato da Unisulky, associazione culturale S’Ischiglia e Università Popolare del Sulcis.

Daniele Lastretti, nato a Cagliari il 3/12/71, si è formato presso il Liceo Artistico di Cagliari e la Facoltà di Lettere Moderne a indirizzo Artistico. Responsabile vendite e battitore d’asta presso la Casa d’aste Castello di Padova. Curatore di mostre, artadvisor ed esperto per la Camera di Commercio di Cagliari.

La simbologia nell’arte è stata utilizzata, fin dai tempi antichi, per comunicare molti messaggi. Pensiamo ad esempio alle pitture rupestri che mettevano in guardia i posteri in merito alle belve feroci. Simboli primitivi che esprimevano paura, stupore e altre emozioni.

Una forma di comunicazione, la simbologia, molto importante e che ha portato alla nascita di correnti artistiche che si sono successivamente espresse per l’appunto attraverso segni e codici, generando una forma d’arte tanto misteriosa quanto affascinante.

Per accedere alla conferenza è obbligatorio esibire il green pass base ed indossare la mascherina, come da normative vigenti.