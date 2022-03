Paolo Manca (Carbonia Avanti): «La situazione dei parcheggi antistanti la direzione della Asl a Carbonia, è di degrado assoluto»

«La situazione dei parcheggi antistanti la direzione della Asl a Carbonia, è di degrado assoluto: tra tossicodipendenti che assumono le proprie dosi, siringhe abbandonate per strada, fazzoletti insanguinati e spazzatura, siamo di fronte a un vero e proprio scempio.»

A dirlo è Paolo Manca, rappresentante del movimento cittadino Carbonia Avanti, gruppo facente parte della maggioranza nel Consiglio comunale di Carbonia.

«Più volte con i residenti di via Dalmazia – ha aggiunge Paolo Manca -, abbiamo denunciato questa situazione. Ma ancora oggi, questo pezzo di territorio comunale è abbandonato a se stesso. Chiediamo immediatamente un intervento delle istituzioni perché qui non si tratta più solo di una questione di decoro urbano – conclude il dirigente di Carbonia Avanti -, quanto invece di sicurezza per tutti coloro che ci vivono o semplicemente ci transitano per accedere a qualche ufficio.»