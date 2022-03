Dopo la denuncia fatta da “Carbonia Avanti”, sono iniziati i lavori di pulizia del parcheggio di via Dalmazia

«La nostra denuncia è stata ascoltata: oggi sono iniziati i lavori di pulizia dei parcheggi antistanti la Asl in via Dalmazia a Carbonia. Siamo molto soddisfatti di questo risultato. In ogni caso questo è solo l’inizio, la battaglia per restituire dignità e decoro alle periferie di Carbonia prosegue determinata.»

Lo ha annunciato stamane Paolo Manca, dirigente del gruppo “Carbonia Avanti” che nei giorni scorsi aveva denunciato lo stato di degrado dell’area, sollecitando un intervento di pulizia e bonifica.