“Tendi la zampa”, a Pula 600 euro per chi adotta un cane

Si chiama “Tendi la zampa” il progetto approvato a maggioranza dal Consiglio comunale di Pula per incentivare l’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi nel canile convenzionato. Chi decide di adottarne uno, riceverà un contributo economico di 600 euro (400 euro per il primo anno e 200 euro per il secondo) da utilizzare per spese alimentari e veterinarie.

«In questo modo otteniamo alcuni risultati, un dialogo aperto con i cittadini che usufruiranno di un contributo comunale, ridurre il costo della gestione attuale del canile convenzionato ma, soprattutto, daremo ad un cane una vita migliore lontano dalle gabbie del canile», ha detto la sindaca Carla Medau.

Antonio Caria