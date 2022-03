Sopralluogo degli attivisti del gruppo “Carbonia Avanti” nel parco giochi di via Sanzio

Questo pomeriggio gli attivisti del gruppo “Carbonia Avanti” Paolo Manca e Renzo Muntoni, hanno effettuato con alcune madri un sopralluogo nel parco giochi del rione di via Sanzio, per verificare lo stato delle strutture destinate all’intrattenimento dei bambini.

«Da una prima verifica – hanno detto Paolo Manca e Renzo Muntoni – abbiamo constatato come la gran parte dei giochi presenti nel parchetto riporti gravissimi deficit strutturali. Al posto delle altalene, sono presenti dei ferri arrugginiti. Uno dei giochi a terra presenta delle lamiere esposte che possono concretamente rappresentare grave pericolo per la sicurezza dei bambini che in quel parco vanno a giocare accompagnati dai genitori. Tra le buche del manto erboso e le altre strutture usurate e scarsamente manutentate – hanno aggiunto Paolo Manca e Renzo Muntoni -, sono molti altri i problemi ed i pericoli da disinnescare. Per questo motivo chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire, affinché si possano mettere in sicurezza le strutture e si ripristinino i giochi allo scopo di offrire alle famiglie del rione contiguo a via Sanzio, adeguati spazi di intrattenimento e svago.»