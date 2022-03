Il Consiglio comunale di Pula ha approvato il Dup, il Bilancio di previsione ed il Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024

Il Consiglio comunale di Pula ha approvato il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

«L’ ultimo bilancio di questa Amministrazione, in carica dal 2017, contiene molte attività che danno atto del grande impegno di questa squadra che ha lavorato in modo continuo nonostante gli ultimi due anni resi difficoltosi della pandemia – ha spiegato la sindaca, Carla Medau -. Abbiamo dimostrato una grande attenzione alle famiglie, al sociale, alla cultura e alla promozione turistica, al sostegno alle nuove imprese, al settore agricolo ed alla tutela ambientale, senza dimenticare il grande impiego di risorse per l’edilizia economica agevolata per le giovani coppie.»

«Siamo stati inoltre virtuosi nell’intercettare numerosi finanziamenti tra i quali vi parlerò di quelli relativi agli “Appalti innovativi – ribadisce ancora la prima cittadina -. Grazie all’approvazione del bilancio riusciremo anche completare alcune assunzioni, in modo da far funzionare al meglio la macchina amministrativa.»

Inoltre, su proposta dell’assessorato del Turismo guidato da Ombretta Pirisinu, è stata l’adesione all’Associazione Pula Turismo Ets. «Il comune di Pula – conclude Carla Medau – è diventato socio affiliato dell’Associazione degli “albergatori”, ma non solo, che si sono uniti per promuovere oltre alle loro strutture la destinazione Pula. L’Amministrazione starà al loro fianco supportando progetti di valorizzazione e promozione turistica. Un ringraziamento particolare per il risultato raggiunto ieri va a tutta la squadra, assessori, consiglieri, responsabili di ogni settore.»

Antonio Caria