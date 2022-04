Paolo Manca (Carbonia avanti): «Stiamo lavorando per costruire una rete che unisca i vari quartieri della città»

«Stiamo lavorando per costruire una rete che unisca i vari quartieri della città di Carbonia. I quartieri, soprattutto, quelli più periferici possono e devono essere uniti nell’esigere un maggiore ascolto all’ interno della casa comunale.»

Lo ha detto Paolo Manca, dirigente del gruppo civico “Carbonia avanti”.

«Per questo come gruppo operativo metteremo a disposizione nei prossimi giorni un numero dedicato per coloro che ci volessero segnalare qualsiasi tipo di situazione per quello che sarà nelle nostre possibilità noi ci saremo – conclude Paolo Manca -. Partirà quindi a breve il progetto “TU CHIAMI e NOI CI SIAMO”.»