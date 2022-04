Domani, a Carloforte, l’artista di strada argentino Gaspar Peressinotti nello spettacolo Psychodelis, prodotto dal Teatro del Sottosuolo

Prosegue, a Carloforte, “Circo all’attracco”. Domenica 3 aprile, il per progetto – rassegna dei Bötti du Shcöggiu in corso fino al 10 aprile nel centro tabarkino, Gaspar Peressinotti è di scena nello spettacolo Psychodelis. Due le repliche in programma, alle 17.30 e alle 21.15, al Side kunst-cirque, lo chapiteau della compagnia My!Laika (sul lungomare di fronte all’Istituto Nautico). L’ingresso è gratuito.

Proposto dal Teatro del Sottosuolo, lo spettacolo di e con l’artista di strada argentino è un viaggio attraverso la follia, l’eterna lotta tra il bene ed il male, il fascino attraente delle tentazioni e le implicazioni contrastanti delle scelte. Emozioni, visioni e pensieri appaiono in forme dinamiche e danzanti tramite luci psichedeliche che ipnotizzano e trasportano all’interno della mente di Gasparato.

Dopo due giorni di pausa, lunedì 4 e martedì (5 aprile), la programmazione di Circo all’Attracco riparte mercoledì (6 aprile), alle 21.15, con una serata al Moby Drink, il bar del Side kunst cirque, con intrattenimento musicale.

“Circo all’attracco” è prodotto con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del comune di Carloforte.