Grave incidente stradale questa sera, nei pressi di Dolianova, tre le auto coinvolte, diversi feriti

Grave incidente stradale questa sera, nella strada Comunale Montana che porta nella località di “Sa Colonia”, in territorio del comune di Dolianova.

Per cause ancora da accertare si è verificato uno scontro tra tre auto, con vari feriti. Uno dei conducenti è stato estratto dai vigili del fuoco incastrato tra le lamiere, elitrasportato in ospedale dall’elicottero del 118.

Sul posto sono intervenuti il personale medico sanitario inviato dal 118 con le ambulanze e l’elisoccorso, e gli agenti della Polizia locale di Dolianova.