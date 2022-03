Martedì 29 marzo, a Portoscuso, verrà collegata la nuova rete idrica realizzata in via delle Regioni

Martedì 29 marzo 2022, come richiesto dall’Amministrazione comunale per conto della ditta IN.CO. Srl appaltatrice dei “lavori di lottizzazione Is Concaleddus” nel comune di Portoscuso, è stato programmato l’intervento di collegamento della nuova condotta appena realizzata con la rete idrica esistente in via delle Regioni.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si rende pertanto necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate nella zona medio-alta del centro abitato e più dettagliatamente nelle vie Dante, delle Regioni, Italia, Sardegna, Toscana, Emilia, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Umbria, delle Mimose, degli Olmi, delle Ginestre, Deledda, Adriatico, Trieste, Corsica, Nettuno, Mediterraneo, Vasari, Bramante, Michelangelo, Donatello, Cellini, Brunelleschi, Mascagni, da Vinci, Puccini, Rossi, Donizetti, Verdi, Bellini, Angioy, Matteotti, Fermi, Galilei, Volta, Satta, Pascoli, Manzoni, Leopardi, Foscolo, Carducci, Marconi, Ungaretti, Lussu, Monti, Baracca, Oberdan, Gramsci, Garibaldi, Fratelli Bandiera, Risorgimento, Conciliazione, Cavour, la Caletta e Torre nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 15.00.

L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo. Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.