Martedì 29 marzo Abbanoa eseguirà un intervento di riparazione nell’acquedotto Sulcis, diramazione per Gonnesa, in località Caput Acquas nel comune di Carbonia

Domani, martedì 29 marzo 2022, le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di riparazione nell’acquedotto Sulcis, diramazione per Gonnesa, in località Caput Acquas nel comune di Carbonia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l’esercizio del tratto dell’acquedotto interessato: sarà, quindi, interrotto l’afflusso ai serbatoi di accumulo di Gonnesa, Bacu Abis e Corongiu.

Dalle 9.00 alle 18.00, salvo imprevisti, non potranno essere alimentate le utenze ubicate nelle seguenti frazioni e località: Genna Corriga, Piolanas, Is Pireddas, Is Perdas, Caput Acquas, Medau Brau, Medau Desogus e Medau Is Serafinis.

L’erogazione all’utenza del comune di Gonnesa e delle frazioni di Bacu Abis e Corongiu potrà essere garantita con le scorte disponibili nei serbatoi sino alle 20.00: da tale ora verrà interrotta sino alle 6.00 della mattina di mercoledì 30 per consentire la ricostituzione delle scorte nei serbatoi.