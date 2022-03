Nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale del Lavoro e ASPAL, sui corsi di formazione per i dipendenti Sider-Alloys

Ieri le organizzazioni sindacali hanno incontrato l’assessore regionale del Lavoro e ASPAL, per fare il punto della situazione sui corsi di formazione per i dipendenti Sider-Alloys.

Dall’incontro è emerso che i corsi inizieranno presumibilmente tra la fine del corrente mese di marzo e i primi giorni di aprile.

In una nota le organizzazioni sindacali spiegano che cercheranno di recuperare i 33 lavoratori che non si sono presentati per ritirare i voucher ed evidenziano che si attiveranno affinché tutti i lavoratori privi della mobilità in deroga, in possesso dei requisiti in quanto fuoriusciti dallo stabilimento, vengano richiamati.

«Inoltre – prosegue la nota – siamo in attesa che l’INPS eroghi le spettanze dovute per il 2021 e che contestualmente ci informi su quale procedura debba essere applicata per il 2022, nella speranza che i tempi vengano ridotti, superando le lungaggini burocratiche.»