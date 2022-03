Un 44enne di Pozzuoli è stato denunciato dai carabinieri di Giba per truffa aggravata ai danni di un 64enne di Villaperuccio

I carabinieri della Stazione di Giba hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata, un 44enne di Pozzuoli, disoccupato con precedenti denunce a carico in materia di truffe.

Nel mese di settembre 2021, mediante un’ingannevole inserzione di vendita relativa ad una fornitura di pellet, pubblicizzata su un sito on-line molto diffuso, è riuscito a farsi accreditare la somma di 1.380 euro da un 64enne di Villaperuccio che era stato invogliato a compiere l’acquisto per le condizioni di vendita particolarmente favorevoli. In realtà il pellet non è mai stato spedito.

I carabinieri sono risaliti all’autore del raggiro seguendo il percorso del denaro, andando a verificare chi materialmente lo avesse percepito.