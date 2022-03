Prosegue la mobilitazione del movimento pastori sardi e del movimento artigiani commercianti liberi Sulcis. Due giorni fa hanno manifestato a San Giovanni Suergiu, presso l’Unione dei comuni, a fianco dell’aula consiliare, in via Porto Botte, prima iniziativa di una nuova stagione di rivendicazioni, a fronte di una crisi economica che sta mettendo in ginocchio interi settori come quello agropastorale, il commercio e l’artigianato, soprattutto per il vertiginoso aumento dei costi delle materie prime. Tra le rivendicazioni vi è la rimodulazione del Piano Sulcis per l’impiego delle risorse ancora disponibili.

Al termine è stato deciso che la prossima iniziativa verrà messa in atto a Cagliari, in Regione, d’intesa con i sindaci.

Allegate le interviste realizzate con Andrea Cinus, rappresentante del Movimento Pastori sardi ed Ivan Garau, rappresentante del Movimento Artigiani Commercianti liberi Sulcis.