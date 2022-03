Questa mattina le organizzazioni sindacali hanno incontrato la direzione della SiderAlloys, per il punto della situazione sul riavvio dell’impianto

Questa mattina le organizzazioni sindacali hanno incontrato la direzione della SiderAlloys, per fare il punto della situazione sul riavvio dell’impianto.

«C’è stato comunicato che l’azienda ha versato ulteriori 21 milioni di euro previsti dalla quota di contratto a supporto dell’investimento, manca ancora la quota a carico di Invitalia e l’azienda ha sottoscritto parecchi contratti commerciali che, purtroppo, trovano difficoltà ad essere onorati, in quanto il Covid e la guerra stanno creando dei problemi – si legge in una nota della Fsm Cisl -. Per quel che riguarda il problema dell’energia, l’azienda ha confermato che l’accordo fatto con Enel di 10 anni garantirà un prezzo competitivo sul mercato ma manca ancora la quota a carico del Governo da mettere a disposizione sulla riduzione dei costi legati alle emissioni che dovrebbe incidere per circa sette euro megawatt ore.»

«La fonderia dovrebbe partire a freddo quindi con rifusioni da settembre 2022 con il forno F poi F2 – si legge ancora nella nota della Fsm Cisl -. La macchina Properzi a causa delle opere civili da fare e dei ritardi sulla partenza della sala elettrolisi è prevista per il 2024. Gli organici in fonderia non dovrebbero avere incrementi se non la trasformazione degli attuali a tempo determinato e qualche unità in più. Per quanto riguarda la sala elettrolisi le nuove celle potranno iniziare ad arrivare a settembre del 2023, anche i trasformatori sarebbero fermi in Cina ma che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare in stabilimento. Entro il primo semestre del 2023 si dovrebbe avviare la prima sala con le vecchie celle. Al Rodding, a causa dei tempi lunghi di fornitura dei materiali, si sta cercando di trovare soluzioni per l’inghisaggio degli anodi, forse utilizzando anche un forno nell’ex Metallotecnica e, comunque, il Rodding non potrà partire prima del 2023.»

«I tempi per l’inserimento in fabbrica dei lavoratori, purtroppo, si stanno allungando e sarà nostra cura anche verificare la data di partenza dei corsi di formazione che erano previsti per i primi di aprile e sui quali però non abbiamo certezza – sottolinea la segreteria Fsm Cisl -, stiamo inoltrando una sollecitazione alle organizzazioni sindacali nazionali, affinché mettano in piedi un incontro nazionale, così come previsto nell’impegni presi dallo stesso governo.»

«Per quanto riguarda la mobilità del 2022 non abbiamo nessuna informazione mentre per quanto riguarda gli arretrati del 2021 l’Inps sta elaborando con metodo individuale le spettanze dei lavoratori che dovrebbero essere erogati prima di Pasqua e comunque non è ancora chiaro quello che sia il riconoscimento dovuto ai lavoratori – conclude la segreteria Fsm Cisl -. Il prossimo incontro con l’azienda è previsto prima di Pasqua, per elementi conoscitivi anche di una serie di appalti che verranno assegnati e capire anche quali e quanti lavoratori potrebbero essere interessati.»