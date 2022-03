Marco Corrias (sindaco di Fluminimaggiore): «Oggi è una bellissima giornata: la nostra Casa Famiglia riaprirà a brevissimo»

«Oggi è una bellissima giornata: la nostra Casa Famiglia riaprirà a brevissimo, perché due giorni fa ne è stata finalmente assegnata la gestione alla cooperativa Ctr, in seguito ad un bando regionale. Una conquista che ha visto fin dal primo giorno, dopo la chiusura avvenuta tre anni fa, le operatrici e l’operatore che vi lavoravano sempre in prima fila nella battaglia durissima per la riapertura.»

Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore, saluta così la definizione di una vertenza, quella della riapertura della Casa Famiglia, che si trascinava da tempo.

«Con lo stesso grado di amore e professionalità che hanno sempre dimostrato nell’assistere i pazienti che vi erano ospitati, così, con incredibile tenacia e perseveranza hanno ottenuto, infine quel che era nel loro diritto – conclude Marco Corrias -. Felice, se anche una piccola parte della nostra vicinanza ha contribuito – insieme all’indispensabile aiuto dei sindacati Cgil e Cisl – a ridare un sorriso a loro, agli amici/pazienti e alle famiglie che ora potranno riavere a Fluminimaggiore un punto di riferimento per l’intero territorio.»