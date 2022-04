Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie provvisorie per i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione

Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie provvisorie per l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nelle abitazioni private relativo all’annualità 2021. L’importo del contributo da erogare sarà determinato in rapporto ai finanziamenti regionali assegnati al Comune di Carbonia.

Al seguente link si posso visionare gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4395-bando-pubblico-per-l-assegnazione-dei-contributi-integrativi-per-il-pagamento-dei-canoni-di-locazione-ai-sensi-dell-art-11-comma-3-della-legge-9-dicembre-1998-n-431-annualita-2021

Per presentare eventuali opposizioni e/o osservazioni il termine ultimo è martedì 26 aprile 2022. Sono previste tre modalità di consegna: a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Carbonia (in via Roma 1), via raccomandata a/r indirizzata a Comune di Carbonia – Ufficio Politiche per la casa via Roma, 1 09013 Carbonia oppure via Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Per informazioni si può chiamare l’Ufficio Politiche per la casa allo 0781.694232 oppure scrivere una mail a aporcina@comune.carbonia.su.it