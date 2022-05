I nuovi orari di ingresso nei cimiteri di Iglesias e Nebida a partire dal 9 maggio 2022

Nel cimitero di Iglesias, in occasione delle prossime operazioni di estumulazione, previste dall’ordinanza sindacale n. 66 del 20.04.2022, in programma a partire dal 9 maggio 2022, il cimitero resterà chiuso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, per consentire l’espletamento di tali operazioni.

Nel cimitero di Nebida, per motivi di servizio, dal 9 maggio 2022, il cimitero di Nebida resterà aperto nei giorni di giovedì e domenica.

Gli avvisi sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.

Nella foto il cimitero di Nebida.