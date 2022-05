La giovane tennista di Carbonia Beatrice Tuveri (8 anni) si è distinta nella fase nazionale di macro-area della “Coppa delle Province”, a Perugia

Si è svolta nei giorni scorsi a Perugia la fase nazionale di macro-area della “Coppa delle Province”, la più importante manifestazione giovanile under 10 organizzata dalla “Federazione Italiana Tennis”. Quest’anno con la rappresentativa di Cagliari, che ha precedentemente vinto la fase regionale della manifestazione, era presente anche la giovane tennista del “Tennis Club Carbonia” Beatrice Tuveri, di 8 anni appena compiuti. La rappresentativa sarda quest’anno si è ben comportata perdendo solo di misura (5-4) contro le fortissime formazioni della Toscana e delle Marche. Tra le varie sfide, la piccola Beatrice si è particolarmente distinta vincendo i due singolari: il primo 7-5 / 6-3 contro la pari età della Toscana, il secondo 6-1 / 6-1 contro una coetanea delle Marche.

Si tratta di un grande risultato che premia il lavoro dei maestri del “TC Carbonia” e del Tecnico Nazionale Dionigi Mostallino, ma soprattutto getta le basi per il rafforzamento, in prospettiva, del movimento tennistico sardo. Una dimostrazione dell’ottimo lavoro del “Tennis Club Carbonia”, con la speranza che esso possa rappresentare uno stimolo affinché le istituzioni agevolino in misura concreta i progetti di ampliamento dell’impianto di via Balilla, attualmente inadeguato per un movimento giovanile in costante crescita in città e nel territorio.