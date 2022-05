Primo Puc avviato a Carbonia, il Comune coinvolge anche il Terzo Settore con un bando

L’assessorato alle Politiche sociali del comune di Carbonia ha avviato il primo Puc, Progetto utile alla collettività, con la partecipazione di un decina di cittadini, percettori del reddito di cittadinanza, che stanno fornendo il loro aiuto in progetti sociali, culturali e ambientali.

«Saranno certamente di supporto, potenziamento ed integrazione alle attività già in essere del comune di Carbonia nell’ambito del decoro urbano, oggetto della nostra attenzione: dalle zone più centrali a quelle più periferiche, senza dimenticare le frazioni. A questo si unisce l’attenzione alle persone, facendole sentire utili e attive all’interno della nostra comunità, così come evidenziato dalle foto con gli ottimi risultati ottenuti nei giorni scorsi», ha spiegato il sindaco Pietro Morittu.

«Quello di Carbonia è uno dei primi progetti ad essere intrapreso in via sperimentale – ha sottolineato l’assessore delle Politiche sociali Roberto Gibillini – con un arricchimento progressivo delle proposte e un coinvolgimento sempre più corposo dei beneficiari della misura.»

In questo modo, secondo l’assessore Roberto Gibillini, si valorizzano i cittadini, percettori del Reddito di cittadinanza, favorendo la loro inclusione sociale con attività di servizio alla comunità.

Un percorso in fase di sviluppo e implementazione anche grazie alla sinergia con gli enti del Terzo Settore. A questo proposito, il comune di Carbonia ha pubblicato un avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione degli Enti del Terzo Settore per l’attuazione dei PUC. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 25 maggio 2022. Il bando si rivolge pertanto a Società cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni, iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede a Carbonia, che siano interessate a stipulare un accordo di partenariato con il Comune e avviare un procedimento di co-progettazione le cui attività abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’avviso è pubblicato sulla home-page del sito istituzionale del comune di Carbonia e al seguente link:

https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4520-progetti-utili-alla- collettivita-l-avviso-per-il- terzo-settore