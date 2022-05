Riparte il campionato di serie D, il Carbonia con il Muravera è obbligato a vincere nella corsa verso i play-out salvezza

Il girone G del campionato di serie D riparte domani, con tre anticipi della quart’ultima giornata di ritorno della stagione regolare: alle 15.00 si giocano Atletico Uri – Cynthialbalonga e Sassari Calcio Latte Dolce-Cassino, alle 16.00, Afragolese-Ostiamare. Il resto del programma domenica prevede alle 14.30 Lanusei-Real Monterotondo Scalo ed alle 16.00 le rimanenti cinque partite: Aprilia-Torres, Carbonia-Muravera, Gladiator-Arzachena, Insieme Formia-Giugliano e, infine, Vis Artena-Team Nuova Florida. Tutto è ancora aperto sia in testa con Torres ed Arzachena in area play-off, sia in coda, con quattro squadre sarde coinvolte: Atletico Uri, Lanusei, Carbonia e Sassari Calcio Latte Dolce. Il solo Muravera non ha più interessi di classifica.

Allegata, l’intervista realizzata ieri pomeriggio con il centrocampista del Carbonia Mirko Carboni, alla vigilia del derby casalingo con il Muravera, tappa fondamentale nella corsa verso i play out salvezza.