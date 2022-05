Sono 26.377 le domande presentate per partecipare ai concorsi pubblici banditi dal Consiglio regionale per 60 posti

Sono 26.377 le domande presentate per partecipare ai concorsi pubblici banditi dal Consiglio regionale per la copertura di complessivi 60 posti in diverse aree funzionali e profili professionali.

Le domande più numerose sono state presentate al bando per “Usciere”. Hanno chiesto di concorrere 7.694 persone.

Al bando per “Documentarista consiliare” sono state presentate 6.582 domande, 3.884 per il bando per “Istruttore contabile” e per “Funzionario consiliare” 3.813.

Al bando per “Referendario Consiliare” sono state presentate 2.521 domande. Infine, per il bando per “Istruttore informatico” 1.883.

Il termine ultimo di presentazione è scaduto il 26 maggio 2022, alle ore 23.59.