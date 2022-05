Titoli di coda, a Carloforte, per la rassegna “Visioni in Bottega”, organizzata da Botti du Schoggiu. sulle note di Carol Mello. Domani, domenica 22 maggio, la cantante e musicista brasiliana è in concerto alle 20.15 a Villa Guardia Mori col suo progetto A-cor-da. L’accompagna, per ripercorrere i brani del suo ultimo album omonimo, il quartetto formato da Matteo Gallus al violino, Romain Valentino al cavaco e bandolim, Matteo Marongiu al contrabbasso e Martin Pridal alla chitarra classica ed elettrica.

Voce, chitarra e percussioni sono universi sonori esplorati dalla compositrice, strumentista e arrangiatrice di San Paolo nelle sue performance: una sintesi della sua intera carriera, piena dell’influenza della musica popolare brasiliana, così come dei luoghi che ha visitato in America Latina, Stati Uniti ed Europa.

Il concerto è composto per la maggior parte da brani originali, ma include versioni di brani che sono stati fondamentali per la formazione di Carol Mello: “Arrastão” di Edu Lobo, “Menina domani mattina” di Tom Zé e “Ontem ao Luar” di Catulo da Passione Ceara. Gli arrangiamenti sono progettati con una forte attenzione agli strumenti ad arco, in modo da creare una suggestiva base sonora su cui la cantante sovrappone le sue corde vocali.

L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro.

Per la serata del 22 maggio, a Villa Guardia Mori, è previsto un servizio navetta dal molo di attracco di Calasetta alle 20.00.