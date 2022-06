A Porto Flavia in autobus, in coincidenza con i treni in arrivo alla stazione di Iglesias, grazie all’accordo tra comune di Iglesias e Trenitalia

Un nuovo importantissimo passo in avanti per arrivare alla piena fruizione dei siti minerari di Iglesias da parte dei turisti, sempre più numerosi ma ancora numericamente lontani da quello che è il reale potenziale dell’enorme patrimonio, è stato compiuto dall’Amministrazione del comune di Iglesias che, primo in Sardegna, ha stipulato un accordo con Trenitalia per garantire la continuità di servizio verso gli stessi siti.

Dal prossimo sabato 18 giugno, con Porto Flavia Link, sarà possibile prenotare, attraverso il portale internet di Trenitalia, il biglietto combinato treno-bus con il costo aggiuntivo di 3 euro.

Per la durata del periodo estivo, le corse combinate saranno disponibili in concomitanza con tutti i treni in arrivo da Cagliari.

Il servizio, che sarà composto da 15 collegamenti al giorno, tutti i giorni, partirà dalla stazione di Iglesias ed arriverà all’ingresso della biglietteria di Porto Flavia.

Un risultato importante per l’Amministrazione di Iglesias guidata dal sindaco Mauro Usai, che consentirà di semplificare il servizio, usufruendo dei mezzi pubblici, senza dover cercare altre coincidenze e senza dover noleggiare altri mezzi, con sensibile aggravio di costi.