Al via martedì 28 giugno, a Carbonia, la Rassegna “Cinema sotto le Stelle 2022”

Prenderà il via martedì 28 giugno alle ore 21.30 c/o l’Arena Mirastelle del Cine-Teatro Centrale, in piazza Roma a Carbonia, la rassegna “Cinema Sotto le Stelle 2022 a

Carbonia” organizzata dal CSC Carbonia della Società Umanitaria insieme all’assessorato della Cultura del comune di Carbonia, in collaborazione con UCCA – Unione dei Circoli Cinematografici Arci, Circolo Arci La Gabbianella Fortuna e FICC La Miniera.

La rassegna che andrà avanti fino a lunedì 01 agosto, per un totale di sei appuntamenti, e proporrà una selezione di titoli provenienti dalla scorsa stagione

cinematografica.

Un mix di generi, dalla commedia al film drammatico, dall’azione al film di animazione per bambini, che cercherà di coinvolgere diversi pubblici ed età.

L’ingresso avrà un costo di € 4,00 e, ridotto, di € 3,00 per i giovani fino ai 21 anni e gli iscritti ai circoli del cinema Ficc e Ucca-Arci.

Si parte martedì 28 giugno, alle ore 21.30, con “Tre Piani”, ultima fatica del pluripremiato regista italiano Nanni Moretti, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevoe presentato in concorso al Festival di Cannes, vent’anni dopo la vittoria della Palma d’oro con “La stanza del figlio”. Il film è ambientato in un condominio romano che verrà sconvolto da alcuni eventi i quali, coinvolgendo gli inquilini, riveleranno le loro difficoltà nell’essere genitori, fratelli o vicini di casa in un mondo dove il risentimento e la paura sembrano avere la meglio.