Nasce il progetto “Nonni al mare”, promosso dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu in collaborazione con l’Auser

“Nonni al mare”. E’ questo il progetto che l’amministrazione comunale promuove in collaborazione con l’Auser cittadina per il mese di luglio a favore dei nonni ultrasettantenni di San Giovanni Suergiu.

«Si tratta di soggiorni diurni presso un’area attrezzata del litorale di Punta Trettu – spiega la sindaca Elvira Usai – durante i quali sarà possibile socializzare, incontrarsi e confrontarsi durante una partita a bocce e godere dell’ambiente marino.»

Figure professionali apposite per la terza età e volontari cureranno il trasporto e l’attività di svago attraverso un’assistenza specializzata mentre le iscrizioni saranno a cura dell’Auser.

«L’attenzione per gli anziani – precisa Alessandra Manca, assessore delle Politiche sociali – è un punto cardine del nostro programma e particolare attenzione e sensibilità vanno indirizzate nei confronti di chi non ha più una solida rete familiare per essere accudito e sostenuto nelle sue necessità quotidiane. Il nostro obiettivo è quello di eliminare il triste fenomeno dell’isolamento sociale che nel periodo estivo si acuisce ancor di più.»

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.