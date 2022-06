E’ mancato ieri a Carbonia, all’età di 53 anni, Gian Luigi Rombi, ex pilone del Carbonia Rugby

E’ mancato ieri a Carbonia all’età di 53 anni, Gian Luigi Rombi, per tutti “Gigi“. Gigi Rombi da giovane giocò nel Carbonia Rugby come pilone destro, per tanti anni è stato allenato dal grande tecnico ed indimenticabile amico Giorgio Pani. Lascia la compagna Valentina e la figlia Sofia.

La cerimonia funebre si svolgerà domani venerdì 24 giugno, alle 11.00, nella chiesa della Beata Vergine Addolorata, nel quartiere di Rosmarino, a Carbonia.