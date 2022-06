Carbonia: manifestazione di interesse aperta al Terzo Settore per le attività estive dai 3 ai 17 anni

Il comune di Carbonia ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, cooperative, enti del Terzo Settore e soggetti operanti sul territorio disponibili a gestire e realizzare attività ludico-creative e di intrattenimento per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, nel periodo estivo compreso tra il 20 giugno e il 15 settembre 2022. I termini scadono sabato 18 giugno 2022.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura con due modalità: a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Roma, 1 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00, oppure telematicamente, inoltrando la domanda al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: comcarbonia@comcarbonia.org Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Comune di Carbonia – Manifestazione di interesse centri estivi 2022”.

Sul sito del Comune sarà successivamente pubblicato l’elenco dei soggetti aderenti cosicché le famiglie che hanno fatto domanda e che sono state inserite nella graduatoria apposita possano scegliere liberamente di quale servizio beneficiare. L’importo del contributo economico non potrà superare la somma di 300 euro per nucleo familiare e per l’intero periodo di riferimento.