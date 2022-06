Oggi verrà inaugurato a Santadi un nuovo laboratorio di musica intitolato a Loretta Pagnoni

Oggi sarà inaugurato a Santadi un nuovo laboratorio di musica intitolato a Loretta Pagnoni. L’Istituto Comprensivo di Santadi ha appena concluso l’allestimento di un laboratorio di musica nella Scuola secondaria di I grado. Il nuovo spazio è stato realizzato grazie all’impegno della docente di Musica, prof.ssa Alessandra Mei, col finanziamento del Ministero dell’Istruzione e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Santadi.

L’intervento si inserisce nel più ampio contesto di innovazioni che tra l’altro – con finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale – doteranno tutte le aule di nuovi monitor interattivi e miglioreranno la connettività di rete in tutti i plessi dell’Istituto (che comprende i comuni di Santadi, Nuxis e Villaperuccio).

Il nuovo laboratorio è un grande vanto per l’Istituto Comprensivo di Santadi, che si impegna a promuovere la pratica musicale come importante momento educativo in cui gli studenti apprendono il valore dell’impegno, della responsabilità e della collaborazione.

Il Consiglio di Istituto ha voluto intitolare il laboratorio alla memoria della prof.ssa Loretta Pagnoni, recentemente e prematuramente scomparsa.

Pur con pochi strumenti a disposizione la prof.ssa Loretta Pagnoni si è sempre prodigata per trasmettere la passione della musica ai suoi alunni. Loretta aveva la capacità di integrare diverse forme di arte, dalla recitazione al ballo, esprimendo una creatività eccezionale. Chi ha avuto modo di conoscere e apprezzare Loretta la immagina sorridente e orgogliosa, “dall’alto”, per quanto è stato realizzato.

Il laboratorio sarà inaugurato alle 18:30. Saranno presenti i familiari della prof.ssa Loretta Pagnoni ed una piccola delegazione in rappresentanza di alunni ed insegnanti di tutti i plessi dell’Istituto.