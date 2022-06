Verrà inaugurata venerdì mattina l’Acropoli di Pani Loriga (Santadi)

Verrà inaugurata venerdì mattina, alle 10.00, l’Acropoli di Pani Loriga (Santadi). Lo scavo ha interessato un’area di circa 300 mq vicina al nuraghe Diana e messo in luce un complesso monumentale, con più fasi d’uso e di ristrutturazione tra l’VIII e il III secolo a.C.

I risultati delle indagini sono di straordinaria novità per la storia di Pani Loriga e non meno importante è il compimento del processo completo – dallo scavo alla valorizzazione – con il restauro delle strutture messe in luce, la sistemazione di piani e camminamenti e la documentazione ed il restauro dei reperti rinvenuti.