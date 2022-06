Dopo l’affidamento della gestione l’ex Casa Famiglia “Il Girasole” di Fluminimaggiore è ancora chiusa, giovedì sit-in di protesta a Carbonia di FP CGIL e CISL FP

Le segreterie territoriali della Funzione pubblica CGIL e CISL hanno organizzato una manifestazione di protesta con un presidio in sit-in davanti al Centro direzionale della ASL Sulcis, in via Dalmazia, 83 di Carbonia, dei lavoratori dell’ex Casa Famiglia “Il Girasole” di Fluminimaggiore.

I lavoratori attendono la riapertura della struttura, chiusa per urgenti lavori di ristrutturazione nei primi mesi del 2019 conclusi nel settembre successivo, ma a tutt’oggi chiusa, nonostante le innumerevoli sollecitazioni fatte dalle organizzazioni sindacali, benché sia stata esperita la gara e si sia provveduto all’affidamento del servizio alla Società Coop. CTR. «Continuano le lungaggini burocratiche, su chi e come, si devono portare avanti gli ultimi atti propedeutici per la consegna della struttura», denunciano le segreterie FP CGIL e CISL FP.

L’evento inizierà intorno alle ore 10.00 in forma statica, senza l’occupazione della sede stradale e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico, con la partecipazione di circa 15 persone, tra lavoratori, dirigenti sindacali, amministratori del comune di Fluminimaggiore e cittadinanza.