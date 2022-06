Fino all’11 luglio le iscrizioni all’asilo nido comunale di Carbonia

I genitori delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nel comune di Carbonia (o chi avesse fatto domanda di residenza entro il primo giugno 2022) possono presentare domanda di iscrizione all’asilo nido comunale “I Colori dell’Arcobaleno”.

La notizia è pubblicata sulla home page del sito istituzionale del comune di Carbonia e reperibile al seguente link dove si possono trovare i documenti da scaricare:

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4558-asilo-nido-comunale-aperte-le-iscrizioni-sino-all-11-luglio

La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori; nel caso invece di un unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Le richieste sono da inviare al Protocollo del Comune preferibilmente via email all’indirizzo comcarbonia@comune.carbonia.ca.it o via pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org entro l’11 luglio 2022 (fatta salva la possibilità di fare la domanda tutto l’anno compatibilmente ai posti disponibili) allegando documento d’identità, Isee in corso di validità ed il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione si potrà contattare il responsabile del procedimento al numero 335.7371885 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, o all’indirizzo email czurru@comune.carbonia.su.it

La graduatoria verrà pubblicata successivamente sul sito istituzionale del comune di Carbonia ed ha valore di comunicazione alle famiglie. Un’eventuale formale rinuncia comporta la cancellazione della domanda dalla graduatoria per l’intero anno educativo 2022-2023. Alle bambine e ai bambini ammessi verrà garantita la permanenza nel servizio per tutto il ciclo educativo.