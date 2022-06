Carbonia: malfunzionamento linee telefoniche Uffici Demografici e di Stato Civile

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota con la quale segnala che, a causa di un malfunzionamento di alcune linee telefoniche, può risultare difficoltoso da parte dei cittadini mettersi in contatto con gli uffici Demografici e di Stato Civile. Nell’attesa dell’intervento di ripristino da parte dei tecnici per ovviare al disagio, si possono chiamare i seguenti numeri: per lo Stato Civile il 335.7238560; per i Servizi Demografici il 335.7088094.