La Scuola Basket Carbonia s’è imposta 79 a 72 sulla G.S.O. Elmas in Gara 1 della finale play off per la promozione in serie C, disputata sabato sul terreno di gioco del Pallone di via Deffenu, a Carbonia.

E’ stato un incontro spettacolare, con continui ribaltamenti nel punteggio, condotto con ampio margine dalla squadra di casa nel primo (parziale di 33 a 20) e nel terzo quarto (parziale di 23 a 10), rimontata dagli ospiti nel secondo quarto (parziale di 24 a 12 e 45 a 44 all’intervallo lungo) e solo parzialmente nell’ultimo quarto (18 a 11 e finale 79 a 72 per Cau e compagni).

La sfida si sposta ora ad Elmas, dove mercoledì si giocherà Gara 2, al Palazzetto dello sport di via Giliacquas, con inizio alle 20.30. La squadra di casa cercherà di pareggiare i conti per giocarsi tutto alla bella che si giocherebbe sabato 11 giugno, inizio alle 19.30, a Carbonia. In caso di nuova vittoria, viceversa, la Scuola Basket Carbonia festeggerebbe mercoledì sera la promozione in serie C.

Scuola Basket Carbonia – G.S.O. Elmas 79 – 72

Scuola Basket Carbonia: Diana 2, Boi, Corvetto, Sanna 14, Matteu, Angius 2, Ivaldi 14, Etzi n.e., Crobu 20, Cau 14, Deliperi 13, Secci n.e. All. Marco Fae.

G.S.O. Elmas: Di Ciaula 5, Olla 4, Secci n.e., Orrù 2, Podda 12, Pintus 2, Argiolas Federico, Serra 17, Argiolas Fabio 2, Salis 13, Vadilonga 9, Ibba 6. All. Marco Benucci.

Parziali: 33 a 20; 12 a 24; 23 a 10; 11 a 18.

Arbitri: Gianmarco Fiorin di Nurachi ed Emanuele Marrosu di Cagliari.