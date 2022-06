Scatta la solidarietà, a Sant’Antioco, per la ricostruzione del ristorante Su Stentu di Maladroxia, distrutto da un incendio nella giornata di ieri, scaturito da cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente per spegnere le fiamme.

L’associazione diportisti Marina di Sant’Antioco ha organizzato una raccolta di fondi “Aiutiamo con un piccolo contributo” con poco di tanti si fanno grandi cose. Sono due i punti di raccolta: Insula immobiliare in via Perret 11 e la Tabaccheria Uras in via Garibaldi 71.

Il danaro raccolto sarà tracciato, trasformato in assegno circolare e con segnato ai titolari del ristorante Su Stentu.