Un ospite d’eccezione, sabato mattina a Portoscuso, su invito di Giuseppe Cherchi: Andrea Mura. In vacanza in zona qualche giorno con la famiglia prima di tuffarsi nella nuova avventura, il giro del mondo in solitaria, ha voluto rendere omaggio ad un grande amico del mondo velico, Livio Rivano. Abbiamo colto l’occasione per intervistarlo.