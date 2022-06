“Serbariu in bici”: chiusura al traffico di alcune vie di Carbonia domani 25 giugno per la ciclopedalata

Il comandante della Polizia municipale di Carbonia, Andrea Usai, con l’ordinanza n° 92 del 24 giugno 2022, prevede che domani, sabato 25 giugno, dalle ore 16.00 e fino al termine della manifestazione, ci sarà una chiusura temporanea al traffico veicolare.

Per il tempo necessario al passaggio della ciclopedalata amatoriale saranno momentaneamente interdette alle auto le seguenti vie cittadine:

– dalle ore 16.00, nella via Santa Giuliana, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Sant’Antonio

– dalle ore 18.00 fino al termine, la chiusura temporanea al traffico veicolare, esclusivamente per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti nelle seguenti strade: via Santa Giuliana (partenza), via F. Filzi, via San Giuseppe, via Santa Caterina, via E. Salgari, via S. Dalì, via Giò Pomodoro, via Fertilia, via Lucania, via San Ponziano, piazza Matteotti, via Fosse Ardeatine, via Manno, piazza Roma e via Roma, via Costituente, piazza S. Usai, via G. M. Lai, via Mazzini, via Asproni, via Lubiana, via C. Battisti, via N. Sauro e via Santa Giuliana (dove è previsto l’arrivo) al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei partecipanti.