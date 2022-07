Si è conclusa con uno straordinario successo, il 32° festival Narcao Blues

Si è conclusa con uno straordinario successo, la 32esima edizione del festival Narcao Blues, organizzato dall’associazione culturale Progetto Evoluzione, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. E’ stata l’edizione che ha riportato il festival a stretto contatto con i tanti appassionati della musica blues, tenuti lontani negli ultimi due anni per le restrizioni legate alla pandemia. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Dopo un avvio di rodaggio nella serata inaugurale, è stato un crescendo fino alla straordinaria ultima serata che ha visto il catino di piazza Europa pieno in ogni ordine di posti, seduti e in piedi, per le esibizioni della Kris Barras Band e della band di Eric Gales che ha suonato quasi due ore, stimolata dalla straordinaria partecipazione del pubblico.

Che sarebbe stato un grande successo lo si era intuito già in occasione delle anteprime, a Perdaxius con il gruppo di Maurizio Gnola e a Santadi e Tratalias, con quello di Max Lazzarin.

La qualità della proposta musicale è stata eccezionale dalla prima all’ultima serata.

Ad aprire il festival sono stati il 20 luglio Bai Kamara Jr & The Voodo0 Sniffers ed il gruppo della cantautrice haitiana Moonlight Benjamin; a seguire l’astro nascente Toby Lee e l’affascinante Samantha Fish; la terza serata ha visto protagonisti Anders Osborne e Matt Schofield, fino ai già citati Kris Barras ed Eric Gales.

Grande partecipazione di pubblico, infine, anche nei dopo festival, sempre a base di musica blues e cibo, negli spazi di Bacca ‘e Marronis.