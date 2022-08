Carbonia: parcheggio all’ex Tribunale, circa sessanta gli stalli in più in città

Dopo un periodo dedicato alla risoluzione di alcuni problemi tecnici e il successivo collaudo, l’Amministrazione comunale d’ora in poi potrà offrire alla città una sessantina di parcheggi in più. Si tratta degli stalli che sono situati davanti alla sede dell’ex Tribunale di via XVIII dicembre a Carbonia.

Il parcheggio è gratuito e l’operazione di realizzazione è inserita in un progetto di efficientamento energetico comunale che ha visto il posizionamento di pannelli fotovoltaici installati sulle pensiline. Gli spazi in più offerti risulteranno particolarmente utili il sabato mattina, in concomitanza con lo svolgimento del mercato cittadino.