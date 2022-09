Il colonnello Giulio Duranti è il nuovo comandante della Scuola allievi carabinieri di Iglesias

Questa mattina, si è svolta presso la Caserma “Trieste”, la cerimonia di avvicendamento del comandante della Scuola allievi carabinieri di Iglesias. Il colonnello Andrea Desideri, comandante uscente, ha affidato la Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi al colonnello Giulio Duranti, comandante subentrante. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della Legione allievi carabinieri di Roma, Generale di Divisione Carlo Cerrina, nonché le Autorità regionali, provinciali e locali civili, militari e religiose.

Dopo gli onori alla Bandiera d’istituto, è intervenuto il colonnello Andrea Desideri e, successivamente, c’è stata la declamazione della suggestiva formula di riconoscimento e

la formale consegna del vessillo dell’istituto che ha segnato il passaggio di consegna tra i due ufficiali superiori dell’Arma. Dopo questo momento solenne, a suggello della cerimonia,

ha parlato il comandante della Legione allievi carabinieri di Roma, Generale di Divisione Carlo Cerrina, il quale ha ringraziato il colonnello Andrea Desideri per la dedizione,

passione, entusiasmo e grande capacità di leadership dimostrata durante i tre anni di Comando presso la Scuola allievi carabinieri di Iglesias e ha dato il benvenuto al colonnello Giulio Duranti, nella consapevolezza che grazie alla sua grande professionalità e capacità continuerà a dare prestigio alla Scuola allievi carabinieri di Iglesias.

Il colonnello Andrea Desideri, dopo tre anni di permanenza al Comando della Scuola allievi carabinieri, durante il quale sono stati formati più di 1.000 carabinieri e circa 500 vicebrigadieri, è stato destinato a ricoprire l’incarico di Comandante del 12° Reggimento carabinieri “Sicilia”.

Il nuovo comandante, colonnello Giulio Duranti, proveniente dal Comando provinciale carabinieri di Pisa, dove ricopriva la carica di comandante, nella sua lunga e prestigiosa carriera nell’Arma dei carabinieri ha ricoperto diversi incarichi anche in Sardegna quale Capo Ufficio OAIO presso la Legione carabinieri Sardegna, comandante provinciale di

Oristano, comandante di Compagnia di Tonara e comandante di Compagnia di Sorgono.

Molteplici anche le missioni all’estero cui ha partecipato l’ufficiale, allorquando era effettivo al Reggimento paracadutisti “Tuscania” ed in particolare Mostar, Kabul, Baghdad, Khartoum, Tibnine e, in ultimo, Niamey.