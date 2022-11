E-Day Race: a Sant’Antioco s’è imposto Mirko Pirazzoli

E’ stato un week end di grandi novità, quello appena trascorso, nel Sulcis Iglesiente. A Sant’Antioco, infatti, è andata, in scena la E-Day Race Isola di Sant’Antioco, prima storica gara di enduro in Sardegna riservata alla bici elettrica. Il successo, nella competizione organizzata dalla locale Due Leoni MTB fatta di salite ripide e percorso tortuoso, è andato a Mirko Pirazzoli, bravo a mettere il piede a terra meno volte degli avversari e deciso a dare i massimi watt al suo motore nell’allungo finale che è valso l’arrivo in solitaria. Dietro di lui l’ex campione di motociclismo Marco Melandri, che ha perso qualcosa nei tratti più veloci della sfida ma è stato sempre abile nel recuperare in salita. Sul terzo gradino del podio, Giuseppe Monari. Per Bruno Zanchi, altra stella della competizione, problemi tecnici che ne hanno limitato la performance personale.

La classifica:

1 – Mirko Pirazzoli in 1h00’03’’

2 – Marco Melandri in 1h01’06’’

3 – Giuseppe Monari in 1h01’34’’

4 – Luca Beccheroni in 1h06’49’’

5 – Bruno Zanchi in 1h10’44’’