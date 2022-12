Federico Cappelli è un nuovo calciatore della Città di Isernia San Leucio, squadra dell’Eccellenza della regione Molise

Mercoledì pomeriggio, mentre il Carbonia, squadra con la quale ha giocato fino alla partita di domenica scorsa con il San Teodoro Porto Rotondo, vinceva 3 a 2 l’anticipo della 18ª giornata sul campo del Sant’Elena, Federico Cappelli firmava un nuovo contratto che lo legherà fino al termine della stagione, alla Città di Isernia San Leucio, squadra attualmente al secondo posto in classifica del campionato di Eccellenza della regione Molise, con 34 punti in 13 partite (11 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), a due punti dalla capolista 1919. Dopo aver lasciato il Carbonia, per riavvicinarsi a casa (è originario di Sarno, comune della provincia di Salerno, Federico Cappelli ha avuto contatti con diverse squadre, anche di serie D, ma alla fine ha scelto una squadra di Eccellenza di grandi ambizioni, che punta dichiaratamente alla promozione in serie D.

I numeri della sua nuova squadra in questo avvio di stagione, al di là di vittorie, pareggi e sconfitte, evidenziano un campionato nel quale si segna tanto. La Città di Isernia San Leucio domenica scorsa ha battuto il Campodipietra 8 a 0 e finora, in 13 partite giocate, ha realizzato 57 goal, subendone 10. Simile il rendimento della capolista Campobasso 1919, che ha vinto 12 partite su 13, perdendone una, realizzando 56 goal e subendone soltanto 7. Domenica scorsa come la Città di Isernia San Leucio, ha superato l’avversario di turno, il Pietramontecorvino, realizzando 8 goal e subendone 1.

Con l’inserimento di Federico Cappelli, la Città di Isernia San Leucio conta di rendere la difesa ancora più ermetica,

