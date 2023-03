Fratelli d’Italia: «Il Governo Meloni con il ministro Urso presta un’attenzione continua alla crisi della Portovesme srl e al riconoscimento dell’Insularità» 

«L’attenzione del Governo verso la Portovesme srl, il Polo industriale del Sulcis e la Sardegna, viene dimostrata, grazie al lavoro del ministro Urso e della sottosegretaria Bergamotto, con l’istituzione del fondo per aiutare le imprese in crisi a pià alto consumo di energia che operano nelle isole, un ulteriore passo a sostegno della Portovesme srl e del riconoscimento concreto dell’insularità. In pochi mesi il Governo Meloni sta costruendo quei riconoscimenti strutturali che dovranno e saranno rafforzati nel proseguo della legislatura.»

Lo hanno scritto, in una nota, la senatrice Antonella Zedda e il deputato Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia.

«Dopo le diverse riunioni svolte al Ministero, guidate dal sottosegretario Bergamotto – aggiunge l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu – prendiamo atto, con piacere, del proficuo intervento del Governo che consentirà alla Portovesme srl di calmierare ulteriormente il costo dell’energia, già in vertiginoso calo come precisato da ARERA. Adesso – conclude Marco Porcu – attendiamo che la Società faccia la sua parte, riavviando immediatamente la produzione e revocando la cassa integrazione.»