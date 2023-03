Presentazione questa mattina, a Carbonia, del progetto “Sicuri in Strada”

Si tiene questa mattina nella sala consiliare del comune di Carbonia, in Piazza Roma, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sicuri in Strada” organizzato dall’Auser Carbonia, il comune di Carbonia, l’assessorato della Pubblica istruzione, il Comando di Polizia locale e con il CSV Servizi Sardegna. Sono interessati tutti gli alunni della quinte classi delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Carbonia e le sedi staccate di Bacu Abis, Cortoghiana e Is Gannaus.