Christian Solinas: «Aria è un progetto di altissimo livello, il sostegno della Regione per l’avvio della fase operativa è strategico»

«Aria è un progetto di altissimo profilo, particolarmente importante per il territorio del Sulcis Iglesiente e per tutta la Sardegna, nonché per il contributo allo sviluppo scientifico a livello nazionale e internazionale. Il sostegno della Regione al completamento di quanto necessario per l’avvio della fase operativa è quindi strategico nell’ottica di un’Isola che vuole essere protagonista nell’ambito della ricerca.»

Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, in seguito all’approvazione, da parte della Giunta, dell’accordo di programma tra la Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), intesa finalizzata al completamento dell’infrastruttura realizzata nel sito minerario di Seruci (a Gonnesa) e dedicata alla produzione di isotopi stabili di Argon attraverso la distillazione criogenica. Elemento chimico, l’Argon nella sua forma purissima, indispensabile per gli studi sulla materia oscura.

«L’accordo rappresenta un importante passo in avanti nella riconversione della miniera di Seruci, sito ideale per la realizzazione del progetto, e il completamento delle opere necessarie alla produzione di isotopi destinati alla ricerca. Parliamo di un’infrastruttura unica nel suo genere e di un progetto che ha riscosso grande interesse anche negli Stati Uniti. Inoltre la realizzazione di una seconda colonna, già prevista, per la distillazione di altri isotopi, oltre all’Argon, potrà garantire un maggiore volume d’attività e ulteriori ambiti applicativi in campo scientifico», conclude il presidente Christian Solinas.